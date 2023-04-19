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الأربعاء 19 نيسان 2023 ساعة 15:26

مستوى غير مسبوق .. الصادرات الايرانية للعراق تتخطى 10 مليارات دولار

مستوى غير مسبوق .. الصادرات الايرانية للعراق تتخطى 10 مليارات دولار
وأعتبر "فرزاد بيلتن" في تصريح اليوم الاربعاء، أن تصدير اكثر من 10 مليارات دولار من السلع للعراق في السنة المذكورة، يُعد مستوى جديد غير مسبوق.

وأشار أن الصادرات للعراق شهدت زيادة بنحو 15 بالمئة عن السنة السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2022، حيث إن نحو 8.2 مليار دولار منها تتعلق بـ 100 صنف من السلع الرئيسية المصدرة للعراق.

مدير المكتب إستطرد أن سلعا مثل الغاز الطبيعي وسبائك الصلب ومنتجات الألبان والبلاستيك واليوريا والبرتقال والبيض والحديد الاسفنجي والانابيب وحديد البروفيل وانواع المحولات الكهربائية والصناعات المعدنية شهدت زيادة عن السنة السابقة.

بالمقابل أكد "بيلتن" أن واردات ايران من العراق سجلت نحو 200 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، مؤكدا أن العراق أحد شركاء ايران الاستراتيجيين فيما يتعلق بالتجارة الخارجية سيما الصادرات.
رقم : 1053341
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