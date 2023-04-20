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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 08:40

ضبط أكثر من 100 نوع من الأسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان

ضبط أكثر من 100 نوع من الأسلحة في محافظة سيستان وبلوشستان
وقال العميد دوست علي جليليان مساء الأربعاء: إن "مخابرات سيستان وبلوشستان وشرطة الأمن العام تعرفت على عصابة تهريب أسلحة وذخائر كانت تقوم بتهريب أسلحة وذخائر من حدود المحافظة إلى مدن المحافظة. "

وتابع: إن عناصر هذه العصابة الذين كانوا ينقلون شحنتين أسلحة إلى مدينتي خاش وإيرانشهر اليوم الاربعاء سقطوا في فخ الشرطة وتفاجأوا بعمليتين للشرطة.

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان: في هذه العمليات ، تم العثور على 112 نوعًا من الأسلحة ، بما في ذلك 104 مسدسات ، و 6 بنادق كلاشينكوف ، و جرينوف واحد ، و بندقية صيد واحدة ، بالإضافة إلى 1137 خرطوشة كلاش ، و 444 خرطوشة جرينوف ، و 215 ذخيرة مسدسات كما تم الاستيلاء على 6 خراطيش كلاشينكوف وكمية كبيرة من الاسلحة والذخائر.

وأشار العميد جليليان إلى أنه تم خلال هذه العمليات اعتقال ثلاثة مهربين وضبط سيارتين ودراجة نارية.
رقم : 1053448
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