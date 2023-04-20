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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 08:41

الأدميرال إيراني: تم إنتاج وتجهيز هيكل نماذج غواصة فاتح الجديدة

الأدميرال إيراني: تم إنتاج وتجهيز هيكل نماذج غواصة فاتح الجديدة
وأعلن الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الایرانية، عن بناء وتجهيز نماذج جديدة من غواصات الفاتح التي تعمل بالديزل والكهرباء.

وفي إشارة إلى إجراء تجارب مختلفة على غواصة فاتح ، خاصة في مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة ، قال قائد سلاح البحرية: بعد انضمام غواصة فاتح إلى الأسطول البحري ، أصبحت جميع القدرات العملياتية لهذه الغواصة ، خاصة في إطلاق أنواع الطوربيدات والقدرة على رصد وتحديد جميع أنواع الأهداف تحت المياه وحصلة الثقة الكاملة بها.

كما أعلن الأدميرال إيراني عن تشييد النماذج الثانية والثالثة والرابعة لغواصة فاتح وقال: ان هيكل النماذج الثانية والثالثة والرابعة من غواصة فاتح بات جاهزا ويجري تجهيزها.

وفي الختام قال قائد البحرية حول حجم انتاج هذه الفئة من الغواصة شبة الثقيلة ان عدد غواصات فاتح المنتجة كافية ؛ لدرجة أنها تسهم في صيانة شموخ الشعب الايراني الصامد.
رقم : 1053449
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