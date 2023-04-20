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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 08:42

ضحايا حادثة التدافع في صنعاء بلغ 78 مواطنا وعشرات المصابين

ضحايا حادثة التدافع في صنعاء بلغ 78 مواطنا وعشرات المصابين
وأوضح المروني لموقع "المسيرة"، فجر اليوم الخميس، أن من بين المصابين 13 حالة حرجة تتلقى التدخلات الطبية والعلاجية اللازمة.

وتفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني ووزيرا الصحة والداخلية ورئيس الهيئة العامة للزكاة، فجر اليوم الخميس، مصابي حادث التدافع بمستشفى الثورة بصنعاء.

يشار إلى أنّ حادثا مأساويا مؤلما وقع مساء الأربعاء، وراح ضحيته العشرات بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار دون التنسيق مع وزارة الداخلية اليمنية وبدون تنظيم، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.
رقم : 1053450
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