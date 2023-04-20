الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 08:53

الرئيس الجزائري يعفو عن نحو 9 آلاف سجين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس الجزائري يعفو عن نحو 9 آلاف سجين بمناسبة عيد الفطر المبارك
وذكر بيان الرئاسة الجزائرية بأن إجراءات العفو "جاءت لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو أقل، وترفع إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، وأمهات الأطفال ممن لا يتجاوز سنهم 03 سنوات حيث شمل العفو 8985 محبوسا".

وأوضح البيان أن المرسوم الرئاسي "استثنى الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات، جرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل".

كما استثنى المرسوم أيضا "السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام".
رقم : 1053451
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
20 نيسان 2023
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
20 نيسان 2023
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
20 نيسان 2023
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
20 نيسان 2023
رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا
رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا
19 نيسان 2023
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
19 نيسان 2023
مؤشرات تآكل الردع وتراجع موقع الکيان الإسرائيلي
مؤشرات تآكل الردع وتراجع موقع الکيان الإسرائيلي
19 نيسان 2023
أزمة السودان... لا يمکن لملكين أن يحکما بلدًا واحدًا
أزمة السودان... لا يمکن لملكين أن يحکما بلدًا واحدًا
19 نيسان 2023
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
18 نيسان 2023
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
18 نيسان 2023
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
18 نيسان 2023
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
18 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟