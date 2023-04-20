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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 08:59

وزير خارجية الاحتلال: زيارتي للسعودية مطروحة على الطاولة

وزير خارجية الاحتلال: زيارتي للسعودية مطروحة على الطاولة
وقال كوهين لإذاعة الجيش "الإسرائيلي" خلال زيارة لأذربيجان يوم الأربعاء "إن زيارة السعودية مطروحة على الطاولة"، مضيفا أنه لا يوجد موعد حتى الآن.

وزعم في السياق أن دولة عربية أخرى على الأقل ستطبع علاقاتها مع "إسرائيل" هذا العام، لكنه لم يكشف عن التفاصيل.

وبسؤاله عن عودة العلاقات بين الرياض وطهران، ادعى كوهين "إن ذلك التطور مؤشر جيد بالنسبة لإسرائيل".

وتابع كوهين "إن هذا الأمر تحديدا هو الذي يمكنه أن يؤدي إلى إحداث موازنة تقرّب السعودية من إسرائيل"على حد زعمه.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع إن التطبيع مع الرياض سيكون خطوة عملاقة على طريق إنهاء الصراع العربي الصهيوني.

وأضاف أن قضية تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية طرحت خلال اجتماع السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هذا الأسبوع.

وأبرم الاحتلال عام 2020 اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع الإمارات والبحرين، وانضم المغرب في وقت لاحق إلى الاتفاقيات التي أطلق عليها اسم "اتفاقات إبراهام".

ولم يكتم الاحتلال رغبتها في تعزيز العلاقات مع السعودية التي لا تعترف رسميا بكيان "اسرائيل" في ظل غياب أي قرار بشأن هدف إقامة دولة فلسطينية.
رقم : 1053456
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