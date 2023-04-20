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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 09:25

طهران تدعو مجموعة السبع الى الابتعاد عن كيل الاتهامات الكاذبة ضد ايران

طهران تدعو مجموعة السبع الى الابتعاد عن كيل الاتهامات الكاذبة ضد ايران
وأدانت الخارجية الايرانية في بيان الاتهامات التي جاءت في بيان وزراء خارجية مجموعة السبع ضد الجمهورية الاسلامية مؤكدة ان هذه الاتهامات لااساس لها وانها تعد تدخلا في الشأن الايراني الداخلي.

واضافت الخارجية ان بيان مجموعة السبع يمثل توجه الاطراف الغربية من جانب واحد بما يناقض السلام والاستقرار والأمن الاقليمي والعالمي ، حيث تحاول مجموعة السبع فرض ارادتها على الدول المستقلة.

وتابعت الخارجية الايرانية في بيانها : ان من المؤسف ان الدول الاعضاء في مجموعة السبع وبدلا من انتقاد امريكا لتعديها على القانون والخروج غبر المبرر من الاتفاق النووي وفرض حظر غير انساني على الشعب الايراني يرقى الى الجرائم ضد البشرية، فأن هذه الدول راحت تكيل الاتهامات التي لا اساس لها بشأن برنامج ايران النووي السلمي ، في حين اعلنت الجمهورية الاسلامية مرارا وتكرارا ان السلاح النووي وعلاوة على حرمته الدينية فانه غير وارد مطلقا في الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية لايران.
رقم : 1053459
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