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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 09:28

كوهين في تركمانستان لافتتاح سفارة للاحتلال

كوهين في تركمانستان لافتتاح سفارة للاحتلال
واشارت وكالة فلسطين اليوم انه بحسب الاعلام العبري، فإن زيارة وزير الخارجية الصهيوني تأتي لأول مرة منذ 23 عامًا.

وأوضح الاعلام العبري أن كوهين سيفتتح سفارة تل ابيب في العاصمة التركمانية عشق أباد.

وقال كوهين عبر حسابه على تويتر: "هبطت في تركمانستان في زيارة تاريخية بعد 29 عاما، من آخر زيارة لوزير إسرائيلي هنا" حسب تعبيره.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين بالرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، ووزير الخارجية رشيد ميريدوف يوم الخميس، كما سيلتقي بوزير الزراعة التركماني وأعضاء الجالية اليهودية المحلية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن شمعون بيرس، كان آخر دبلوماسي من كيان الاحتلال زار تركمانستان قبل 3 عقود، حيث كان وزيرا للخارجية آنذاك، عندما سافر إلى هناك في العام 1994.
رقم : 1053463
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