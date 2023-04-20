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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 09:32

الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا منظومات 'باتريوت'

الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا تسلم أوكرانيا منظومات
وكتب بافليوك في قناته على "تيليغرام": "وصلت أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن وصول منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وقال في صفحته على "تويتر": "اليوم، أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانا لأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وصلت إلى أوكرانيا". وأضاف أن أوكرانيا تنتظر نظام دفاع جوي منذ أغسطس 2021.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة الألمانية أن برلين سلمت بالفعل إلى كييف أحد أنظمة "باتريوت" التي وعد بها الغرب، إلى جانب صواريخها.

وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن كييف تلقت أحد نظامي "باتريوت" الذي وعدتها به واشنطن وبرلين.

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" إن بلاده تحتاج 20 بطارية "باتريوت"، لكنه أكد أنه حتى هذا العدد من الأنظمة قد لا يكون كافيا.

وحذرت موسكو واشنطن مرارا من نقل مثل هذه الأسلحة إلى كييف، كما ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في 14 ديسمبر 2022، أن منظومة "باتريوت" ستصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية إذا تم نقلها إلى أوكرانيا.
رقم : 1053465
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