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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 11:44

الدعم السريع: تم إسقاط مروحيتين للجيش السوداني

الدعم السريع: تم إسقاط مروحيتين للجيش السوداني
جاء ذلك في بيان نشرته قوات الدعم السريع السودانية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس.

وقال بيان قوات الدعم السريع: "هاجمت القوات الانقلابية، صباح اليوم الخميس، قوات الدعم السريع المتمركزة في غرب أم درمان، برغم الهدنة المعلنة منذ مساء أمس الأربعاء" حسب قوله.

وتابعت: "لكن القوات تصدت للهجوم وكبدت الانقلابيين خسائر باهظة في الأرواح والعتاد من بينها إسقاط طائرتين مروحيتين".

وأضاف البيان: "ظلت قواتنا ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة".

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى.
رقم : 1053479
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