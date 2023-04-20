الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 11:46

خطط لبناء 2969 وحدة استيطانية بالقدس والاحتلال يسلب أراضٍ في قلقيلية

خطط لبناء 2969 وحدة استيطانية بالقدس والاحتلال يسلب أراضٍ في قلقيلية
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام أفادت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أنه بعد مناقشات قررت اللجنة الإسرائيلية قبول جميع وثائق الخطة الاستيطانية المعدلة، ووافقت على كل خطة للإيداع للمراجعة العامة والاعتراضات.

وأوضحت الجمعية أن سلطات الاحتلال أجلت مناقشة خطة لبناء 240 وحدة استيطانية في منطقة البناء الحالية لمستوطنة "راموت" شمال القدس.

وأضافت أن "لجنة التخطيط اللوائية في القدس حددت جلسة مناقشة حول الاعتراضات على خطة مركز وادي الجوز للأعمال (وادي السيليكون) في 2 أيار/مايو المقبل، وهي خطوة متقدمة نحو الموافقة النهائية عليها".

من جانبه، قال الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب: إن "اللجنة اللوائية" صدقت على إقامة الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة، وخصصت ميزانيات ضخمة لتنفيذ هذه المخططات، وتتنظر البدء في العمل.

وحذر أبو دياب -في حديث لوكالة "صفا"- بأن سلطات الاحتلال ستصادر آلاف الدونمات من أراضي المقدسيين في وسط وجنوب وشرقي المدينة، مما يهدد التجمعات السكانية المتواجدة في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن هذه المخططات ستتضمن إقامة مرافق تجارية واقتصادية، ومراكز ترفيهية ومدارس، وكل مقومات الحياة، وسيتم جلب نحو 10 آلاف مستوطن للعيش فيها.

ووفق أبو دياب، فإن تنفيذ هذه المخططات سيبتعها شق طرق وشوارع، وتطوير للبنية التحتية للمستوطنات في مدينة القدس على حساب أراضي المقدسيين.

ويضيف أن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية يهدف إلى تطويق التجمعات السكنية وتحويلها إلى جزر محاصرة تحيط بها المستوطنات من كل الجهات، ولا يوجد بينها أي تواصل جغرافي، بالإضافة إلى عزل القدس عن محيطها وفصلها تمامًا عن الضفة الغربية.

الاستيلاء على أراضٍ في قلقيلية

من جانبٍ آخر، أصدرت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، قرارا بالاستيلاء على أراض في قرية سنيريا جنوب محافظة قلقيلية.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراض بمساحة 52 دونما من أراضي قرية سنيريا، لأغراض عسكرية بحسب القرار.

وأشار داوود إلى أن قرار وضع اليد محدد حتى نهاية عام ٢٠٢٧، وأنه قابل للتجديد عل غرار القرارات السابقة المماثلة.
رقم : 1053481
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
20 نيسان 2023
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
20 نيسان 2023
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
20 نيسان 2023
رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا
رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا
19 نيسان 2023
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
19 نيسان 2023
مؤشرات تآكل الردع وتراجع موقع الکيان الإسرائيلي
مؤشرات تآكل الردع وتراجع موقع الکيان الإسرائيلي
19 نيسان 2023
أزمة السودان... لا يمکن لملكين أن يحکما بلدًا واحدًا
أزمة السودان... لا يمکن لملكين أن يحکما بلدًا واحدًا
19 نيسان 2023
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
18 نيسان 2023
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
18 نيسان 2023
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
18 نيسان 2023
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
18 نيسان 2023
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
18 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟