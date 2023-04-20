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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 12:56

اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى

اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
وأوضح اللواء "موسوي" في مراسم تسلم الجيش اكثر من 200 مسيرة استراتيجية من تصنيع وزارة الدفاع الايرانية اليوم الخميس، أن الجيش يمتلك المسيرات منذ السابق، الا أن في العامين الماضيين تم طرح ذلك اعلاميا بعد اجراء مناورات، مشيرا الى أن بعد الكشف عن قاعدة 313 للمسيّرات وفي اطار ترقية قدراتها، ركز الجيش ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة على تحقيق هذا الامر الهام.

وأكد أن الانجازات فيما يتعلق بمسيرات الجيش تحقق نتيجة تدابير ودعم قائد الثورة الاسلامية، ويُشهد بهذا المجال تظافر جهود كافة القوات ووزارة الدفاع والشباب والعلماء المؤمنين.

وأشار اللواء موسوي الى تطور قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، موضحا أن الجيش لايشعر بأي قلق فيما يخص الرادارات وفي ظل انتاج وزارة الدفاع منظومة الدفاع الجوي "باور 373".

ولفت الى أن النظام السلطوي قد استنفد كل اعماله ( العدائية) ضد ايران مع ذلك فان راية الجمهورية الاسلامية ترفرف في الساحة الخلفية للاستكبار العالمي على بعد ألاف الكيلومترات وأن هذا حدث ببركة دماء الشهداء.
رقم : 1053499
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