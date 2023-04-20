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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 13:04

الجيش المصري يعلن إجلاء بعض قواته من السودان

الجيش المصري يعلن إجلاء بعض قواته من السودان
وقال بيان القوات المسلحة المصرية: "في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء 19 أبريل اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى المطارات بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية".

كما تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقى عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيداً لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور إستقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وتؤكد القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التى وصلت إلي أرض الوطن وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم.
رقم : 1053503
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