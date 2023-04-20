'حفتر' ينقل عتاداً عسكرياً إلى الكفرة قرب الحدود مع السودان

وأوضحت ذات المصادر، وهي شخصيات عسكرية مقربة من حفتر في شرقي وجنوبي البلاد، مسار توجه الطائرة، التي أقلعت بواقع رحلتين، يومي 17 و18 إبريل الجاري، من قاعدة الخروبة المحاذية لمعسكر حفتر في الرجمة، إلى قاعدة الجفرة، أهم قواعد حفتر وسط جنوبي البلاد، قبل أن تتوجه إلى مطار الكفرة، وتضافرت معلوماتها بأن الطائرة من طراز ليوشن IL-76TD وأنها نقلت في الرحلتين أسلحة وعتاداً عسكرياً إلى مطار الكفرة.



وأفاد أحد المصادر، وهو ضابط من الكفرة، بأن مليشيا 128 التابعة لحفتر والتي تسيطر على مطار الكفرة، أحاطت القسم العسكري من المطار بإجراءات مشددة خلال، 17 و18 إبريل، قبل أن تخفّض من وجودها بشكل كبير في كامل المنطقة بعد نقل العتاد من المطار فور وصولها.



ورغم التكتم الشديد المحيط بالرحلتين، أشار المصدر العسكري إلى أن هبوط الطائرة مرتين خلال يومين كان لافتا "فعدد المرات التي حطت فيها هذه الطائرة بهذا الطراز قليل جدا، ما جذب انتباه أغلب العاملين في المطار، خصوصا وأن المطار تطغى عليه الصبغة المدنية، وكثيراً ما أُغلقت أجواؤه حتى أمام الرحلات المدنية".



وحول ما إذا كانت حمولة الطائرة على علاقة بدعم "قوات الدعم السريع" التي تتقاتل مع الجيش السوداني، قال المصدر نفسه: "لا تتوفر معلومات مؤكدة، لكن التوقيت وظروف التشديد والتكتم المحيط بها بالطائرة ومحتواها العسكري ونقلها السريع قد تكون أفضل من يجيب عن هذا السؤال".



لكن المصدر ذاته تحدث عن إمكانية أن يكون خفض مليشيا 128 عدد أفرادها في الكفرة ومحيطها بعد نقل حمولة الطائرتين مرتبطاً بإعطاء مساحة للحركة بحرية لجماعات سودانية مسلحة تتحرك في المنطقة. وقال: "كل من في الكفرة والجنوب الشرقي يعرف أن هذه الجماعات هي الجنجويد".



وكان خبراء أمميون قد أكدوا عام 2019 وجود ارتباطات وثيقة بين آمر مليشيا 128 العقيد حسن الزادمة بالجنجويد وقادتها، وضلوعه في جلب مرتزقة للقتال في صفوف حفتر خلال حروبه الماضية.



وأمس الأربعاء، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن حفتر أرسل طائرة واحدة على الأقل من ليبيا إلى السودان، يوم الإثنين الماضي، تقلّ إمدادات عسكرية لـ"قوات الدعم السريع".



إلا أنّ قيادة قوات حفتر نفت، صباح اليوم الخميس، تقديم الدعم لطرف ضد الآخر في الصراع الدائر في السودان، بحسب "رويترز".



وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، في بيان: "تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفياً قاطعاً تقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر في السودان".



وأضاف المسماري أن قوات حفتر "تقوم حالياً بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، ونحن مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال"، على حد قوله.