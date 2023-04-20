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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 14:57

إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج

إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، قوله: "كانت الغواصة الأمريكية تقترب وهي مغمورة تحت السطح لكن الغواصة الإيرانية فاتح رصدتها ونفذت مناورات لإجبارها على الصعود إلى السطح أثناء مرورها عبر مضيق هرمز".

وأشار شهرام، إلى أن الغواصة الأمريكية "دخلت المياه الإقليمية الإيرانية لكنها صححت مسارها بعدما تلقت إنذارا".

وكانت البحرية الأمريكية ذكرت السبت الماضي، أن الغواصة "فلوريدا" التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة، تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي.
رقم : 1053516
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