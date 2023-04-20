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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 16:41

الادميرال ايراني: غواصة فاتح الايرانية توجه تحذيرا لغواصة نووية اميركية

الادميرال ايراني: غواصة فاتح الايرانية توجه تحذيرا لغواصة نووية اميركية
وأضاف: إن غواصة "فاتح" أطلقت تحذيرا للغواصة النووية الأميركية فلوريدا أثناء عبورها مضيق هرمز، ومحاولتها المرور تحت الماء دون أن يرصدها أحد،

وتابع قائد سلاح البحرية للجيش الايراني: هذه الغواصة الأميركية كانت قريبة نوعا ما من المياه الإقليمية الايرانية، لذلك تم توجيه التحذيرات اللازمة لها، حيث غيرت وتابعت مسارها.

وأكد الادميرال إيراني أن الغواصة الأميركية بكل ما لديها من معدات حديثة بذلت قصارى جهدها للمرور للعبور من مضيق هرمز دون لفت الانتباه اليها، وقال: في هذا الموقف تم رصد هذه الغواصة الاميركية من قبل الغواصة الايرانية "فاتح" التي كانت تقوم بهمة دورية.

وأضاف: على الأميركيين أن يوضحوا سبب خرقهم للقوانين في قناة بحرية مهمة، والتحذير الأخير من قبل البحرية الإيرانية لاميركا هو أنه يجب عليهم الالتزام بجميع القوانين الدولية من الآن فصاعدًا.

واضاف الادميرال ايراني: سنرفع دعوى للاوساط الدولية عن هذا العمل الخطير للغواصة الاميركية وعلى واشنطن الرد على ذلك.
رقم : 1053537
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