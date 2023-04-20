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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 16:44

إضراب 155 ألف موظف فدرالي عن العمل في كندا

إضراب 155 ألف موظف فدرالي عن العمل في كندا
ويضم الاتحاد "تحالف الخدمة العامة الكندي" أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.

وكان الاتحاد قد هدد ببدء الإضراب عند بداية يوم أمس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة .

ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (4.5 في المائة سنويا). عرضت أمانة مجلس الخزانة، وهي الدائرة الحكومية المسئولة عن الموظفين الحكوميين، تسعة في المائة على مدى ثلاث سنوات.

وحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو النقابة، التي تمثل الموظفين العموميين الفيدراليين المضربين، على إبرام صفقة بسرعة لتجنب الانقطاعات الخطيرة في الخدمة.

وفي حديثه إلى الصحفيين قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية يوم أمس، قال ترودو إن الحكومة قدمت عرضا يوم الاثنين الماضي لكن تحالف الخدمة العامة الكندي، لم يستجب له بشكل هادف.

وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف عامل سيتركون وظائفهم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد شهور من المفاوضات.

ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية. ووفقا للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.

وينجم عن هذا الإضراب أيضا توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلا عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضا.
رقم : 1053539
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