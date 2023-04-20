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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 20:53
العراق...الحشد الشعبي يطلق حملة تنظيف واسعة في سنجار
وشملت الحملة سقي الأشجار وغسل الأرصفة والشوارع الرئيسية في مركز القضاء بالاضافة الى مستشفى سنجار العامة والمزارات.
رقم :
1053570
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