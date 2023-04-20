العراق...الحشد الشعبي يطلق حملة تنظيف واسعة في سنجار

اسلام تايمز (العراق) - اطلق الفوج الثاني للواء 74 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي العراقي وبالتنسيق مع مديرية بلدية سنجار، حملة واسعة بالتزامن مع أعياد رأس السنة الأيزيدية وأعياد الفطر المبارك بغسل وتنظيف الشوارع الرئيسية والأرصفة وبعض المزارات الدينية المقدسة ومستشفى سنجار في مركز قضاء سنجار بمحافظة نينوى.