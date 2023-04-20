مفتي القدس يعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في فلسطين

وأفاد المفتي العام بثبوت رؤية هلال شهر شوال 1444 وأن موعد أول أيام عيد الفطر غدا الجمعة 21 نيسان/ ابريل 2023.



وهنأ المفتي، الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.