مكتب السيد السيستاني يعلن السبت أول ايام عيد الفطر

واعلن مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في العراق والمناطق المجاورة له أن يوم غدٍ الجمعة يعدّ مكملاً لشهر رمضان المبارك ويكون يوم السبت أول شوال عيد الفطر السعيد.



هذا و اعلن ديوان الوقف السني العراقي غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر.