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الخميس 20 نيسان 2023 ساعة 21:22

هذه الدول اعلنت يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

هذه الدول اعلنت يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في حين ذكرت سلطنة عُمان أن أول أيام العيد بعد غد السبت لعدم رؤية الهلال.

كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية بدورها أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت كذلك الإمارات العربية والبحرين والكويت وديوان الوقف السني في العراق، إضافة إلى اليمن ولبنان وتركيا يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جهته، أفاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في السياق، أعلن المجلس العلمي الفقهي في سوريا، يوم الخميس، أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

في المقابل، أفادت الأوقاف العمانية، في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما.

كما أعلنت كل من ايران ماليزيا وإندونيسيا أن السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها ايران وتركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.

ويصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين بحسب علماء الفلك؛ لأن القمر اليوم يكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، مما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.

وفي مصر، نوهت دار الإفتاء المصرية بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
رقم : 1053575
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