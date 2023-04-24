ماكرون: لوبان قد تصل إلى السلطة في فرنسا عام 2027

وأضاف ماكرون عندما سُأل هل من الممكن أن تصبح لوبان الرئيس القادم لفرنسا في غضون أربع سنوات، "ستأتي مارين لوبان [إلى السلطة] إذا لم نعرف كيف نستجيب لتحديات البلاد وإذا اعتمدنا عادة الكذب أو إنكار الواقع".



وأضاف الرئيس الفرنسي أنه ليس لديه دروس ليتعلمها في هذا الموضوع لأنه "هزمها [لوبان] مرتين".



كشف استطلاع للرأي أجرته مجموعة"بي في إيه"، يوم الجمعة، أن شعبية ماكرون تراجعت إلى مستوى قياسي منذ توليه منصبه، حيث أيده 26% فقط من المواطنين الفرنسيين بعد تنفيذ إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.



في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي الفرنسية، أن الزعيمة اليمينية لوبان ستتغلب على ماكرون إذا جرت انتخابات رئاسية الآن.



في نهاية مارس، قالت لوبان إنها لم تستبعد إمكانية الترشح للرئاسة للمرة الرابعة في عام 2027.



