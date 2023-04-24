الاتحاد الأوروبي يجلي وفده في السودان

وقال بوريل إن سفير الاتحاد الأوروبي، أيدان أوهارا، الذي تعرض لهجوم في وقت سابق من الأسبوع سيواصل العمل في السودان.



وأضاف بوريل في تغريدة على "تويتر" أنه مرتاح لأن عملية الإجلاء تمضي قدما بدعم من الخدمة الدبلوماسية الفرنسية والجيش الفرنسي وجيبوتي.



وتابع قائلا: "ما زلنا ملتزمين بإسكات البنادق ومساعدة جميع المدنيين الذين بقوا في الخلف".



وحث بوريل كلا من قادة الفصائل العسكرية المتناحرة في السودان، على إعلان وقف لإطلاق النار.



وذكر بوريل أنه تحدث إلى الرئيس الفعلي قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع.



كما قال إنه شدد في محادثاته على الحاجة إلى حماية المدنيين في السودان حيث تدور معارك عنيفة هناك منذ أكثر من أسبوع.



كما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى توفير ضمانات لعملية إجلاء آمن لمواطني الاتحاد الأوروبي من السودان.