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الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 07:58
خلال استقباله عوائل الشهداء

السوداني : الحشد الشعبي دافع عن كرامة العراق وعزّته ورفعته

السوداني : الحشد الشعبي دافع عن كرامة العراق وعزّته ورفعته
وقدَّم السوداني في مستهلّ اللقاء تهانيه لعوائل الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك، مستذكرًا تضحيات شهداء الحشد ووقوفهم في ساحات القتال دفاعًا عن كرامة العراق وعزّته ورفعته.

وثمّن تضحيات الشهداء الجليلة التي لولاها لما اندحر الإرهاب وتحقق النصر، لتستمر الحياة وينعم هذا البلد بالأمن والاستقرار.

وأكد السوداني أن الحكومة لن تنسى شهداء العراق الذين دونوا أعظم قصص الشجاعة والإيثار، وأن احتضان عوائلهم بالرعاية واجب تلتزم به تجاههم، ووفاءً وتقديراً لتضحياتهم.

من جانبهم، هنأ ذوو الشهداء رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر، وقدموا الشكر له على حسن الاستقبال والاهتمام الذي يوليه لعوائل الشهداء المضحّين.
رقم : 1053978
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