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الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 09:39

أمير عبد اللهيان يؤكد استمرار دعم إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية

أمير عبد اللهيان يؤكد استمرار دعم إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية
وأشار وزير الخارجية الإيراني، في هذه المباحثات إلى تركيز خطاب قائد الثورة الإسلامية في عيد الفطر على قضية فلسطين المهمة، مؤكداً استمرار الدعم المعنوي والسياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب والمقاومة الفلسطينية.

بالمقابل هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في هذه المباحثات، إيران حكومة وشعباً بعيد الفطر المبارك، وأبلغ تحياته الحارة إلى قائد الثورة ورئيس الجمهورية.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عزم الفصائل والشعب الفلسطيني على الاستمرار في مقاومة اعتداءات الكيان الصهيوني.

كما رحب إسماعيل هنية بالاتفاق الأخير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، معتبرا هذا الاتفاق يصب في مصلحة البلدين والمنطقة بأسرها، وأضاف: بالطبع إن الكيان الصهيوني غير راض عن هذا الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان قد أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي هنأه فيها والمقاومة والشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

حيث أشار وزير الخارجية الايراني إلى التكريس الخاص لخطاب قائد الثورة الاسلامية في عيد الفطر على قضية فلسطين المهمة، واعتبر افول المحتلين الصهاينة ، والتطورات الحالية على الساحة الفلسطينية ، ووحدة الصف الفلسطيني ، والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك لهذا العام بأنه راس مال مهم.

واكد امير عبداللهيان في الاتصال على استمرار الدعم المعنوي والسياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب والمقاومة الفلسطينية في طريق تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة والموحدة يكون القدس الشريف عاصمة لها.

من جانبه هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في الاتصال ايران حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الفطر ، وابلغ تحياته الحارة إلى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واشار النخاله إلى وحدة الفصائل و شرائح الشعب الفلسطيني في دعم القدس و القضية المركزية لفلسطين والانتصارات التي تحققت في السنوات الأخيرة معربا عن شكره و تقديره للدعم التي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم.
رقم : 1054004
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