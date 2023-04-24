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الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 09:43

مطالبات أوروبية بطرد السفير الصيني لدى فرنسا

مطالبات أوروبية بطرد السفير الصيني لدى فرنسا
وقالت صحيفة لوموند في وثيقة نشرتها: "السفير شاي أكد علنا ​​أن الجمهوريات السوفيتية السابقة ليس لها وضع قانوني في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق دولي يمكن أن يحدد وضعها. مثل هذه التعليقات تتجاوز الخطاب الدبلوماسي المقبول".

واعتبرت الوثيقة أن تصريح الدبلوماسي الصيني ينتهك القانون الدولي ويجب اعتباره تهديدا لأمن الدول الأوروبية.

وأضافت: "نطلب منكم إعلان أن السفير شاي شخصا غير مرغوب فيه ردا على سلوكه غير المقبول تماما".

وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية، إن القرم كانت تنتمي إلى روسيا، وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروشوف، وأن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة دوليا.
رقم : 1054007
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