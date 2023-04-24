بدء اجلاء الرعايا الفسطينيين من السودان

وأكدت السلطة الفلسطينية في بيان صحفي، أن "قوافل أخرى تقل رعايانا تحركت باتجاه الحدود مع جمهورية مصر العربية، وتحمل على متنها نحو 200 مواطن".



وقالت: "إن ذلك يأتي بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وجهود الوزارة بالشراكة مع الاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، والوزارات والمؤسسات الشريكة، وسفاراتنا لدى السودان، والسعودية، ومصر، والأردن". وفق قولها.



وتتواصل الاشتباكات في السودان، للأسبوع الثاني على التوالي، بين قوات الجيش السوداني التي يقودها عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".