الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 14:54

بوريل لطرفي الصراع في السودان: عليكما وقف الحرب وإسكات المدافع

بوريل لطرفي الصراع في السودان: عليكما وقف الحرب وإسكات المدافع
وأكد بوريل "أن المجتمع الدولي بمجمله يضغط على طرفي الصراع المسلح في السودان من أجل وقف هذه الحرب"، معلنا في حديث مع صحافيين قبل انطلاق مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين، أنه تواصل مع كل دول الجوار والأصدقاء وأيضا مع الجنرالين، عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو اللذين يقودان القوات المتعاركة في السودان".

وقال بوريل: "رسالة المجتمع الدولي هي نفسها: عليكما وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحوار والبحث عن حل سياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب".

وردا سؤال ما إذا كان إجلاء الدبلوماسيين الأوروبيين مؤشرا على سوء الأمور على الأرض وأن السودان على شفا حرب أهلية، قال بوريل "لقد أجلينا موظفينا لأنهم في وسط حرب وبعضهم جرح. من المستحيل الاستمرار في العمل كدبلوماسي في ظل هذه الظروف، لذا، فإن أفضل ما يمكن فعله معهم هو إخراجهم من السودان".

ولكن بوريل أكد أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إيدان أوهارا، "بقي هناك، وسيكون آخر من يغادر".

وأجلت دول عدة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والأردن ومصر وغيرها دبلوماسييها ورعاياها من العاصمة السودانية مع دخول القتال أسبوعه الثاني.
رقم : 1054037
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
24 نيسان 2023
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
24 نيسان 2023
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
24 نيسان 2023
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
24 نيسان 2023
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
24 نيسان 2023
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
24 نيسان 2023
يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال
يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال
20 نيسان 2023
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
20 نيسان 2023
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
20 نيسان 2023
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
20 نيسان 2023
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
20 نيسان 2023
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
20 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟