الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 14:57

منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية

منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
وتابع قائلا: ان هدفنا هو زيادة قوتنا الدفاعية وقوة الردع في مختلف المجالات الجوية والبحرية والبرية والمضادة للجو أكثر من أي وقت مضى، حيث استلمنا العديد من الطلبات التي شملت شراء مسيرات ويقودها طيار أيضا.

وأشار المسؤول الى مكانة جامعة القيادة والأركان بالجيش وقال: ان هذه الجامعة تتولى مسؤولية تربية قادة المستقبل، واذا أردنا مشاهدة قادة المستقبل في الجيش، فعلينا أن نزور هذه الجامعة بشكل مباشر.

وشدد العميد " خواجة فرد " على أن هدف منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع هو متابعة التهديدات البعيدة ودعم الصناعات الجوية، مشيرا الى الاجراءات الجيدة للغاية التي تم اتخاذها في صناعة المسيرات والتي يقودها طيار وذات أجنحة ثابتة ومتحركة.

وأضاف قائلا: ان الكثير من الدول يوفرون احتياجاتهم ومقاتلاتهم من خلال شرائها، الا اننا نواجه ضغوطا كثيرة وقيودا شديدة لتوفير هذه المعدات بسبب الحظر، ولهذا السبب لجأنا الى اعادة صيانة الطائرات المروحية التي تضررت ابان الحرب التي فرضها صدام على ايران (1980-1988)، ثم توجهنا الى انتاج هذه الطائرات والمقاتلات في داخل البلاد.

وأشار المسؤول الى انتاج المسيرات في داخل ايران وقال: بعد بدء الحرب في اوكرانيا سألنا الروس كيف حافظنا على استعداد اسطولنا الجوي، مما يظهر أهمية انجاز منظمة الصناعات الجوية حيث استطعنا رغم الحظر الحفاظ على استعداد المروحيات التجارية والمقاتلة.

وأضاف قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أجبرت الأعداء على الاعتراف بقوتها الدفاعية وتطورها، وقاموا في مقال علمي نشروه بإجراء مقارنة بين الطائرة المقاتلة " كوثر " والمقاتلة " اف - ۳۵ " وأعلنوا بأن المقاتلة كوثر تتمتع بإمكانيات كثيرة للغاية.
رقم : 1054039
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
24 نيسان 2023
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
24 نيسان 2023
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
24 نيسان 2023
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
24 نيسان 2023
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
24 نيسان 2023
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
24 نيسان 2023
يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال
يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال
20 نيسان 2023
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
20 نيسان 2023
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
إيران: "أجبرنا" غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في مياه الخليج
20 نيسان 2023
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
اللواء موسوي: قدرات مسيّرات الجيش الايراني تتنامى
20 نيسان 2023
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
متى يُساق مجرمو الحرب الأميركيون إلى المحاكم الدولية؟
20 نيسان 2023
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
باعتراف العدو الصهيوني نفسه.. المقاومة الفلسطينية انتصرت
20 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟