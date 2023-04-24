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الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 15:05

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة
وفي مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، أفادت جمعية الهلال الاحمر بإصابة 4 شبان أحدهم تم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وافادت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة اندلعت خلال التصدي لقوات الاحتلال في مدنية نابلس.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين حيث اقتحمت أحياء عدة من المدينة، واعتقلت المواطن إيهاب أبو ضهير من حي المعاجين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يزن أصلان عقب اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة شارع 15، كما داهمت مخيمي عسكر القديم والجديد واعتقلت كلا من: محمد عمار شرايعة، ويوسف الأشقر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطنين حمدان حمايل، وعبد الله خضير من منزليهما بعد أن فتشتهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، من بلدة يعبد، وقرية كفر قود وهم: الأسيرين المحررين ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، كما اعتقلت سعيد مأمون عبادي من يعبد، وعدي ستيتي من كفر قود بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو خضير عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف
رقم : 1054041
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