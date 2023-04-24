الخارجية الأمريكية تبلغ رعاياها بتنظيم قافلة إجلاء من السودان

ووصف المتحدث الموقف بأنه "متغير وديناميكي للغاية" وأوضح أنه كان هناك تواصل مع المواطنين الأمريكيين في المنطقة "حول تدابير السلامة والاحتياطات الأخرى التي يمكنهم اتخاذها".



وأضاف المتحدث "نحن ندرك جيدا أنه سيتعين على مواطني الولايات المتحدة اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بسلامتهم وأمنهم، سنواصل مراقبة الموقف وتقديم تنبيهات أمنية محدثة لضمان بقاء المواطنين الأمريكيين على دراية واتخاذ قرارات بناء على معلومات دقيقة فيما يتعلق بسلامتهم وأمنهم".



وأكدت الرسالة للمواطنين الأمريكيين أن سفرهم من السودان سيكون على مسؤوليتهم الخاصة.



وكانت الولايات المتحدة أجرت أمس عملية إجلاء لطاقم سفارتها ودبلوماسييها العاملين في السودان وعائلاتهم، فيما أكدت أن الظروف الراهنة في السودان لا تمكن من إجلاء المواطنين الأمريكيين ولا نتوقع أن يتغير الوضع قريبا".