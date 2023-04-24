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الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 15:58

الاحتلال يحتجز جثمان شهيد في أريحا

الاحتلال يحتجز جثمان شهيد في أريحا
وأعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل"، عن احتجاز جثمان الشهيد عايش من قبل قوات الاحتلال.

وأصيب 3 شبان بجروح متفاوتة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

واصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة.

وحسب ما نقلت وكالة "فلسطين اليوم"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجراح مختلفة، اعتقلت واحدا منهم.

وأجبر المقاومون الفلسطينيون قوات الاحتلال على ارسال تعزيزات عسكرية نحو مخيم عقبة جبر بأريحا بعد أن لاقت تصديا واستبسالا من المقاومين الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
رقم : 1054049
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