هدوء حذر في السودان وتوقعات ببدء جولة عنيفة من القتال

أكثر من خمسة وعشرين بعثة أجنبية غادرت السودان جوا وبرا وبحرا، حيث اجلت المئات على متن طائرات عسكرية، فرنسا تواصل اجلاء فرنسيين ومن جنسيات اخرى من السودان الى جيبوتي حيث اقامت مخيمات ايواء هناك.



اسبانيا وهولندا وبريطانيا والسويد وكندا والولايات المتحدة كذلك اجلوا بعثاتهم الدبلوماسية من السودان. كما اكدت ايطاليا إجلاء جميع مواطنيها الذين طلبوا مغادرة السودان، اضافة الى اعضاء سفارة روما في الخرطوم والرعايا السويسريين.



اما الرعايا الاتراك فقد تم نقل معظهم من مناطق الاشتباكات. وفيما يواصل الاردن اجلاء مواطنيه ومدنيين من دول اخرى جواً، تم اجلاء الرعايا المصريين براً، فيما وصل العديد من رعايا دول عربية وافريقية وشرق اسيوية الى بورتسودان شرقي البلاد تمهيدا لنقلهم الى بلادهم.



وكانت السعودية اجلت السبت بحراً الى جدة اكثر من مئة وخمسين شخصا من السعوديين ورعايا دول أخرى في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وترافق تسارع إجلاء الأجانب من السودان مع تزايد المخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات. ورغم حركة النزوح الكبيرة من العاصمة نحو مناطق اكثر امناً، الا ان هناك من تقطعت به السبل وعلق وسط الاشتباكات وحوصر في منزله في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء والمياه وشح في الغذاء والدواء، ناهيك عن مخاوف من تعرضه للنهب او السرقة.



وفي الشق الانساني، يواصل مواطنون ممن نجحوا في الخروج من مناطق الاشتباكات في النزوح الى خارج الخرطوم وسط توقعات ببروز مشكلة نزوح واسعة في البلاد، لاسيما وان الاشتباكات اثرت على فرق عمل المنظمات الاغاثية، وبالتالي فإن الاف الاطفال والعائلات اصبحوا عرضة لازمة انسانية غير مسبوقة من ناحية نقص الدواء والغذاء وغيرها من المتطلبات اللوجستية.



انسانيا ايضا أكدت نقابة الأطباء في السودان أنّ سبعةً وخمسين مستشفى من اصل تسعة وسبعين المتاخمة لمناطق الاشتباك متوقفة عن الخدمة.



واوضحت النقابة أنّ اربعة مستشفيات في مدينة الأبيّض تعرضت للقصف، كما تعرضت تسعة عشر مستشفى للإخلاء القسري. واضافت انّ اثنين وعشرين مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة نقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والماء والكهرباء.



وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "النزاع في السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة والعالم أجمع"، مؤكدا أنه يتواصل مع طرفي النزاع في السودان ويدعوهما إلى وقف القتال في أقرب وقت ممكن.



أكد غوتيريش، أن "استمرار عمل البعثة الأممية داخل وخارج السودان"، داعيا إلى وقف الأعمال العدائية بالسودان والسماح بإجلاء المدنيين.



وأضاف أن "الأمم المتحدة لن تغادر السودان وأدعو كل الأطراف المعنية إلى مواصلة نفوذها على طرفي النزاع للعودة إلى النظام".



وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، "نقل المئات من موظفيها مع أسرهم من الخرطوم إلى بورتسودان بغرض إجلائهم إلى البلدان المجاورة".



واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.



يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء قبل الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.



وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.