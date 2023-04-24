الفصائل الفلسطينية تشيد بعملية القدس الفدائية

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلقت النار على منفذ العملية واستشهد.



وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات إلى شارع يافا بالقدس المحتلة حيث موقع عملية الدهس، فيما زعم الاحتلال أن منفذ العملية من القدس المحتلة.



إلى ذلك علّق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على الحدث، جازما أنه عملية، إذ قال خلال كلمة له ألقاها في المدينة، بمناسبة ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى: "قبل دقائق قليلة، وليس بعيدًا عن هنا، جرت محاولة أخرى لقتل مواطِني إسرائيل".



وقال إن "هذه العملية، في هذا المكان، في هذه اللحظة، يذكّرنا أن أرض إسرائيل ودولة إسرائيل قد عانتا كثيرًا".



وأضاف أن هذه "العمليات تترافَق مع توقّع أنها تستطيع وستقوم باقتلاعنا من هنا، وإذا كان بإمكانهم قتلنا جميعًا، لفعلوا".



وأشادت فصائل فلسطينية يوم الاثنين، بعملية الدهس الفدائية بمدينة القدس المحتلة، التي أدت لإصابة 8 إسرائيليين بجروح متفاوت إحداها خطيرة للغاية.



وباركت لجان المقاومة في بيان وصل، يوم الاثنين، عملية الدهس في مدينة القدس المحتلة واعتبرها ردًا طبيعيًا وفعليًا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، “واقتحام وتدنيس مصلى باب الرحمة وتخريب وقطع الكهرباء عنه”.



وتابعت “عملية الدهس في القدس صفعة جديدة وقوية للمنظومة الأمنية والعسكرية للكيان الصهيوني ورسالة لهذا الكيان المجرم وقادته الفاشيين بأنه لا أمن ولا أمان لكم على أرضنا”.



وأكدت لجان المقاومة أن شعبنا الفلسطيني المقاوم سيواصل ثورته وردوده على جرائم الاحتلال بحق كل مكونات شعبنا، “ولن تتوقف هذه العمليات البطولية حتى زوال هذا الكيان عن كل أرضنا”.



من جانبها باركت حركة المجاهدين الفلسطينية فباركت العملة وقالت إنها تثبت أن الثورة والمواجهة بكل أشكالها هي سبيل الخلاص من الاحتلال.



وأكدت في بيان لها، “أن هذا العمل المقاوم البطولي هو جزء من الرد العملي والطبيعي على جرائم العدو في الأقصى واجرامه في مصلى باب الرحمة وتهديدات حكومته الفاشية والمتطرفة”.



وأضافت “المجاهدين”، “هذا العمل البطولي هو دليل واضح على أن شعبنا الأبي مصمم على خياره بمواجهة المحتل ويقاومه بكل الوسائل حتى طرده عن أرضنا المحتلة”.



من جهتها باركت حركة المقاومة الشعبية عملية الدهس البطولية في القدس وقالت إنها رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المتواصل في القدس والضفة وأراضي ال 48.



ودعت الحركة في بيان، كافة المقاومين ومجاهدي كتائب الناصر صلاح الدين في الضفة الغربية والقدس للمزيد من العمليات البطولية ردًا على غطرسة الاحتلال وجنوده ومستوطنيه.