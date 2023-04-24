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الاثنين 24 نيسان 2023 ساعة 21:52

الخارجية الايرانية: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة رعایانا في السودان

الخارجية الايرانية: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة رعایانا في السودان
أعلنت العلاقات العامة لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم (الإثنين) في بيان عن الأوضاع في السودان: انه نظرا لوقوع بعض الاضطرابات في السودان ، أعلنت وزارة الخارجية أن الترتيبات اللازمة لمغادرة الرعايا الإيرانيين المقيمين في السودان منذ بداية الأزمة بالطريقة المناسبة.

وتزامنا مع اندلاع الاضطرابات الأخيرة في السودان والاشتباكات بين ميليشيا "الدعم السريع" وجيش هذا البلد ، أعلن ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية ، في 15 أبريل / نيسان ، قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية مما يحدث في السودان ، وقال: "نتمنى أن يعمل الإخوة السودانيون وضمن ضبط النفس واللجوء إلى الحوار ، على إنهاء الخلافات الداخلية وتجاوز الوضع المقلق الحالي من خلال الحوار والسلام. " وقال ان الخيار الوحيد للأزمة الحالية هو الحوار السوداني ـ السوداني وتوافق داخلي على مبادرة وطنية.

وأكدت العلاقات العامة بوزارة الخارجية في هذا البيان الذي نشرته الليلة أن متابعة والتعامل مع حالة وصحة الإيرانيين في الخارج من أولويات برامج الوزارة.

وبحسب إعلان العلاقات العامة لوزارة الخارجية ، سيتم الإعلان عن أنباء إضافية حول هذا الأمر لاحقًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه عقب قطع العلاقات بين إيران والسعودية في يناير 2015 ، قطع السودان أيضًا علاقاته مع ايران ، ومنذ ذلك الحين توقفت أنشطة السفارة الإيرانية في هذا البلد. وبعد تصاعد حدة النزاعات في السودان ، قامت دول مختلفة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والعراق وتركيا والمملكة العربية السعودية وغيرها ، بسحب دبلوماسييها وسفاراتها ورعاياها من السودان.
رقم : 1054099
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