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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 08:59

إجلاء اللبنانيين من السودان عبر السعودية

إجلاء اللبنانيين من السودان عبر السعودية
ولفت بو حبيب، في حديث تلفزيوني، الى أنه "بتعليمات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ستؤمن Middle East تذاكر طيران لعودتهم إلى بيروت في الساعات المقبلة، ولولا تعاون السعودية لكنا تيتّمنا ونحن ممتنون جدا لها.

وشدد على أننا نتجاوب مع الإتصالات التي تردنا ونحضّر الدفعة الثانية لإجلاء اللبنانيين بالتعاون مع رجل الأعمال سعدالله ميقاتي في السودان وسيتم إجلاؤهم عندما يكتمل العدد.

وأشار بو حبيب، الى أن السفارةَ اللبنانية في السودان أدّت واجباتِها على أكملِ وجه حسب الإمكاناتِ المتوافرة لديها لإخراج كلِّ اللبنانيين الموجودين هناك، وأن عددَهم يتخطّى العشرة، منهم من يقطنون في منطقةٍ محفوفة بالمخاطر ومنهم من لديه مشكلة في جواز سفرِه.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية ، في بيان، أنه نظرا لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر يوم الاحد الماضي، سيتم إستثنائيا ولمرة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقى من اللبنانيين، إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك، إما اليوم الثلاثاء الواقع في 25 نيسان 2023 أو يوم الأربعاء الواقع في 26 نيسان 2023 كحد أقصى، علما أن التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها مرتبط بإمكانية تأمين حافلة نقل، الوضع الأمني الميداني، وسلامة الطريق.

وطلبت الوزارة، من اللبنانيين الراغبين بالمغادرة، التواجد قبل هذا التاريخ في فندق روتانا- الخرطوم حيث ستنطلق القافلة، "آخذين في الاعتبار أن الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى بعد الانتهاء من العملية الثانية المزمع تنفيذها.
رقم : 1054172
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