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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 09:18

التحالف الامريكي: هجمات "داعش" انخفضت 68% في العراق

التحالف الامريكي: هجمات "داعش" انخفضت 68% في العراق
وقال الجنرال ماثيو ماكفارلين قائد التحالف الامريكي: "منذ بداية العام في العراق، وحتى الأسبوع الأول من نيسان، سجلنا انخفاضاً بنسبة 68% في عدد الهجمات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "في سوريا: "سجلنا تراجعاً بنسبة 55% خلال الفترة نفسها"، لافتا الى أن تلك الهجمات كانت "محدودة نسبياً"، يشنّها "فرد واحد أو بضعة أفراد".

وقال إن "داعش لم ينجح في تنظيم أو تنسيق شيء على مستوى أوسع خلال السنة الجارية".

وذكر أن شهر رمضان "كان من الأكثر هدوءاً منذ سنوات"، مشيراً إلى انخفاض "بنسبة 80%" للهجمات في العراق مقارنةً بالعام الماضي، وبنسبة "37%" في سوريا.

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تدير مخيم الهول في سوريا والذي يضمّ نحو 50 ألف شخص من عائلات التنظيم، قامت بترحيل "أكثر من 1300 من رعايا دول أخرى" منذ مطلع العام 2023.

وفي مارس الماضي، قال مسؤول عسكري عراقي إن "داعش" لديه ما بين 400 إلى 500 مقاتل نشط في العراق.
رقم : 1054181
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