ايران تدين الهجوم الارهابي على مركز شرطة في باكستان

وأدانت السفارة الايرانية في اسلام آباد، في بيان، الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في مدينة "سوات" وعبرت عن تعاطفها مع أسر الضحايا.



وجاء في الرسالة: نعرب عن تعازينا لباكستان حكومة وشعبا في مقتل عدد من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم إرهابي ونعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع أسر الضحايا.



یذکر أن انفجارین استهدفا مبنى شرطة مكافحة الإرهاب في مدينة سوات الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان وارتفع عدد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي إلى 15 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.



ولم تعلن حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الإرهابي.