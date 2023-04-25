إختفاء 'يخت روسي' قبالة السعودية واليمن في البحر الأحمر

وأوردت السفارة الروسية في بيانها أن اليخت المتوجه إلى جيبوتي والذي يحمل اسم "30 مينيتس أبحر من بورسعيد في مصر وعاود التزود بالوقود في 17 أبريل في ميناء جازان بجنوب السعودية وتوقف في عدة مواقع من بينها مدينة جدة الساحلية السعودية قبل أن يصل إلى جازان،لكن "فقد الاتصال اللاسلكي" به بعد يومين.



وكتبت السفارة في قناتها على "تيلغرام": "نواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقود، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنه".



وقال السكرتير الثالث للسفارة السعودية في جدة، أندريه بريخوفسكيك، عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن سفن السعودية تشارك في البحث عن يخت النزهة المفقود"30 مينيتس"، والذي يتكون طاقمه من ثلاثة مواطنين روس.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت زوجة قبطان اليخت، ناديجدا راسينا، لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن اليخت اختفى في البحر الأحمر.



وأوضحت راسينا أن اليخت غادر لسعودية قبل أسبوع تقريباً، وكان من المفترض أن يصل إلى جيبوتي بحلول 19 أبريل.



فإن اليخت لم يظهر قط، واختفى بين السعودية وإريتريا واليمن.