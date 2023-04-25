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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 11:20

إصابة مستوطن صهيوني بعملية إطلاق نار قرب رام الله

إصابة مستوطن صهيوني بعملية إطلاق نار قرب رام الله
وقالت القناة السابعة العبرية، إن "مستوطنا (28 عاما) أصيب بالرصاص خلال عملية إطلاق نار من سيارة عابرة على شارع 60 في “بنيامين”، قرب منطقة “عيون الحرامية”.

وقال الإسعاف "الإسرائيلي" إنه قدّم الإسعاف لمستوطن أصيب الرصاص في يده، ونقله إلى مستشفى “شعاري تسيدك”، مشيرًا إلى أن إصابته متوسطة.

أما موقع “سيروجيم” العبري، فأشار إلى أن"منفذي عملية إطلاق النار تمكنوا من الانسحاب من المكان، في وقت يجري جيش الاحتلال عمليات تمشيط وبحث عن المقاومين".

وأوضحت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال نصبت حواجز في محيط “عيون الحرامية”، وأغلقت حاجز عطارة شمالي رام الله".
رقم : 1054201
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