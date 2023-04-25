فؤاد حسين: العراق يدعم مبادرات إنهاء الأزمة الخطيرة في السودان

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في نطاق العمل المشترك والتنسيق مع الدول الشقيقة، أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد، كل على حده"، مبيناً أن "الاتصال تناول بحث الوضع في السودان والقتال بين طرفي النزاع، وتأثيره على الوضع الداخلي السوداني بخاصة في الخرطوم".



وأشاد حسين، بحسب البيان "بالدور الذي تضطلع به الدولتان الشقيقتان مع دول أخرى في محاولة دفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار والبدء بالحوار"، مؤكداً أن "استمرار القتال في بعض المناطق في السودان قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع إلى عموم الداخل السوداني، ومن الواجب العمل على وقف هذا الصراع الدموي".



وأعرب عن "دعم العراق للمبادرات التي تقوم بها الحكومتان من أجل إيجاد سبل إنهاء هذه الأزمة الأمنية والعسكرية الخطيرة"، لافتاً الى أن "العمل مستمر لإجلاء العراقيين من نار القتال".



وقدم حسين شكره إلى الوزيرين "للمساعدات التي تم تقديمها من قبل حكومتيهما إلى مجموعة من المواطنين العراقيين في السودان وإجلائهم منها".