الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام ويقاطع جلسات التحقيق

واشارت المصادر إلى أن عضو مجلس الشورى يوسف النوري، الذي صدرت بطاقة ايداع بحقه مع الغنوشي دخل أيضا في إضراب جوع.



وصباح الخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ”التحريضية”.



ومساء الاثنين الماضي، داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي في العاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه.



في سياق متصل، قالت سمية الغنوشي ابنة رئيس "حركة النهضة"، إن والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق رفضا للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية والجلسات التي لا تنتهي، بهدف الاستنزاف نفسيا وجسديا.



وأوضحت في تغريدة عبر تويتر، أن قرار المقاطعة جاء بعد حضور الغنوشي ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية.