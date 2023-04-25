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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 19:37

الإمارات تعلن إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان

الإمارات تعلن إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، أنه تم إجلاء الفئات الأكثر احتياجاً من رعايا الدول، على وجه الخصوص، على أن تستضيفهم على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.

وثمن وزير الخارجية الإماراتي ‏عبد الله بن زايد، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان ،دور السعودية في إجلاء رعايا بلاده من السودان.

ومساء أمس أعلنت السعودية عن إجلاء 10 من مواطنيها و189 أجنبيا من السودان ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم من البلد الذي يشهد اقتتالا عسكريا منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصا (101 مواطن، و255 شخصا ينتمون لـ26 جنسية)".

ومنذ اندلاع الاقتتال بالسودان في 15 أبريل/ نيسان الجاري، سارعت دول عربية وأجنبية لإجلاء رعاياها ودبلوماسييها من السودان؛ مما يثير مخاوف من أن البلد العربي ينزلق إلى حرب أهلية طويلة ومدمرة أو أن الميدان يتهيأ لتدخل قوى إقليمية أو دولية دعما لأحد طرفي الاقتتال الراهن.

وتتواصل الاشتباكات بين الجيش، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي".
رقم : 1054273
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