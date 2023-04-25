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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 19:38

إيران وسوريا يبحثان توسيع العلاقات البحرية والسككية والمصرفية

إيران وسوريا يبحثان توسيع العلاقات البحرية والسككية والمصرفية
وزير الطرق مهرداد بذرباش، الذي يتولى رئاسة اللجنة الإيرانية السورية المشتركة، كان قد وصل إلى سوريا اليوم الثلاثاء على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مفاوضات اقتصادية .

وبشأن تفاصيل زيارته قال بذرباش إن الزيارة تهدف إلى دفع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الماضي وإرساء أسس جديدة في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية السورية أن أهم القضايا التي يتابعها في اللجنة المشتركة اليوم وغدا، تشمل الاقتصاد البحري حيث تم إعداد خطط جيدة بهذا الشأن، وكذلك في قطاع السكك الحديدية حيث يجري إحياء خطوط السكك الحديدية وتطويرها بين إيران والعراق وسوريا في مجالات نقل البضائع والركاب.

وأضاف: في السابق كان هذا المسار بين الدول الثلاث قائما، لكن خلال السنوات الماضية، وبسبب الحروب والمشاكل التي فُرضت على سوريا، تم تدمير بعض أجزاء خطوط السكك الحديدية، وهي بحاجة إلى إصلاح وتحسين، والتي تعد واحدة من القضايا المهمة التي سيتم مناقشتها في هذه الزيارة.

وقال بذرباش إن تخفيض تعريفة التجارة الحرة بين البلدين هو أحد المحاور الأخرى التي يدرسها البلدان ويؤكدان على تقدمها.

وبحسب وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، سيتم أيضا متابعة موضوع المعاملات المصرفية خلال هذه الزيارة إلى سوريا.

وقال: إذا لم تتأسس المبادلات المصرفية فلن يتم تيسير التجارة، وإن البنك المركزي الإيراني أجرى ترتيبات جيدة، وسنتحدث مع مصرف سوريا المركزي اليوم وغدا حتى يتم إنشاء هذه التبادلات في أقرب وقت ممكن.

وتابع بذرباش: في القطاعين الزراعي والصناعي، بنت إيران مصانع جيدة في سوريا في الماضي، توقفت بسبب الحرب التي فُرضت على هذا البلد، ويجب إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وصرح بإن: السوق السورية سوق جاذبة للبضائع والمنتجين الإيرانيين، كما يمكن للسوق الإيراني أن يكون سوقا جيدا لسوريا بحيث يتحقق التوازن بين البلدين في القطاع الاقتصادي قريبا.

وأوضح: نعتزم توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين في القطاع الاقتصادي في أقصر وقت ممكن في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.

وأعرب وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني عن أمله في فتح فصل جديد بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران وسوريا في القطاع الاقتصادي في ختام الاجتماعات والمحادثات التي تعقد مع الوزراء والمسؤولين السوريين خلال هذه الزيارة .

كما أعلن بذرباش عن عقد اجتماع مع نشطاء من القطاع الخاص الإيراني والسوري للتعريف بقدرات إيران لرجال الأعمال السوريين، وكذلك لتعريف القدرات السورية للنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين لتوسيع العلاقات بين البلدين في القطاع الاقتصادي .
رقم : 1054274
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