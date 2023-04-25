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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 19:40

سوريا.. رفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

سوريا.. رفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار
وبحسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7350 ليرة للدولار الواحد، اما سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8123.96 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7300 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو بـ 8016.13 ليرة سورية لليورو الواحد.
رقم : 1054276
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