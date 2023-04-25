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الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 19:41
مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين
ويشارك في الجلسة عدد من وزراء خارجية الدول لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" واعتداءاته على الفلسطينيين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
رقم :
1054277
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