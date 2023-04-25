مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين

اسلام تايمز (نيويورك) - عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي تترأس بلادة المجلس للشهر الجاري.