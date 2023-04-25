الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 25 نيسان 2023 ساعة 19:57

ميدفيديف: 'امريكا تخطط لتقسيم روسيا الى دول منفصلة'

ميدفيديف:
وفي كلمة له اليوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل أمام المشاركين في ماراثون "المعرفة" أشار مدفيديف، إلى وجود الكثير من الأشخاص المختلفين جدًا بما في ذلك المعارضون الفارون من روسيا، الذين يتسكعون حول لجنة الأمن في أوروبا بالبيت الأبيض.

وقال: "يقوم هؤلاء الأشخاص برسم الخرائط أمام الإدارة الأميركية ويشيرون فيها إلى كيف يجب أن تبدو روسيا في المستقبل، عندما ينهار النظام السياسي الحالي".

وأضاف مدفيديف: "وفقًا لتصورات هؤلاء الأشخاص، عند استلامهم للسلطة سيتم تقسيم روسيا إلى دويلات منفصلة: الولايات المتحدة السيبيرية أو جمهورية تيومين، وجمهورية يامال نينيتس، وغيرها... هم يعتقدون أنها مهمة في غاية البساطة، تقسيم البلاد إلى أجزاء وإدارتها".

وشدد مدفيديف، على أن مهمة روسيا تكمن في بذل كل الجهود الممكنة، لعدم السماح بتحقيق هذا السيناريو، حتى من الناحية النظرية.

من جهة ثانية أكدت مدفيديف بأن احتمالات اندلاع حرب عالمية جديدة واردة، "إلا أنها ليست حتمية".

وتابع يقول: "إن العالم "مريض"، ومن المحتمل جدًا أنه على وشك حرب عالمية جديدة"، وتساءل عما إذا كان هذا أمرًا حتميًا: "هل هذا أمر حتمي؟ كلا، ليس كذلك".

وأشار في خضم حديثه أمام نفس المنتدى، إلى أن احتمال نشوب حرب نووية يزداد كل يوم لأسباب معروفة للجميع، دعيًا إلى الاهتمام بذلك بنفس قدر اهتمام البشرية بتغير المناخ.

وأضاف: "توقفوا عن المعاناة بسبب أن درجة الحرارة ترتفع درجة مئوية واحدة خلال زمن قدره كذا وكذا. لقد كانت البشرية تراقب هذا لفترة قصيرة جدًا. ولكن، هل تهتم البشرية حقًا بالمناخ إلى هذا الحد؟ في رأيي، أن هذا لا شيء بالمقارنة مع احتمال التواجد في مركز انفجار بدرجة حرارة 5 آلاف كلفن وموجة صدمة 350 مترًا في الثانية وضغط يعادل 3 آلاف كيلوغرام لكل متر مربع، مع اختراق الإشعاع، وأعني الإشعاع المؤين والنبض الكهرومغناطيسي. للأسف، هذا الاحتمال يزداد كل يوم لأسباب معروفة".
رقم : 1054280
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
25 نيسان 2023
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
25 نيسان 2023
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
الرئيس الايراني يتفقد أحد مراكز رعاية الفتيات فاقدات المعيل
25 نيسان 2023
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
حرس الثورة الإسلامية يجاهد في قلب الميدان بجانب دوره في ازالة الحرمان
24 نيسان 2023
'العاروري' رجل محور المقاومة الاستراتيجي
24 نيسان 2023
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
منظمة الصناعات الجوية: تسلمنا العديد من طلبات شراء معدات ومسيرات ايرانية
24 نيسان 2023
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية
24 نيسان 2023
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
الجارديان: لقد ساد البؤس والانحلال على الغرب
24 نيسان 2023
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
الأسبوع السادس عشر من الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأراضي المحتلة
24 نيسان 2023
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
الحكومة الاسرائيلية والمعارضة.. نهاية الكيان بينهما
24 نيسان 2023
يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال
يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال
20 نيسان 2023
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
رئيسي: الامن الغذائي أساس الامن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي
20 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
دخول الصين القوي إلی القضية الفلسطينية
اتساع موجة كراهية الصهاينة في الغرب
تحولات متسارعة.. اجتماع رباعي حول سوريا في موسكو، ما رسائله؟
بعد ان لجمت أمريكا.. بلينكن غاضب من قوة الردع الإيرانية