السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالرد

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن "خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد؛ بسبب أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".



ولم تحدد الوزارة طبيعة هذه الأنشطة، لكن الإعلان جاء عشية بثّ القناة التلفزيونية العامة "إس في تي" حلقة من سلسلة وثائقية حول أنشطة التجسس الروسي في السويد.



وردا على سؤال في إطار هذه السلسلة، قالت الاستخبارات السويدية إن ثلث الدبلوماسيين الروس يعملون بحكم الأمر الواقع لحساب أحد أجهزة الاستخبارات الروسية.



وقال رئيس قسم الاستخبارات المضادة دانيال ستنلينغ لقناة "إس في تي": "إنهم موظفون تتمثل مهمتهم في جمع معلومات والتأثير على بلد ما ضمن التوجه المطلوب".



في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقل مصدر في الوزارة، الثلاثاء.



وفي منتصف نيسان/ أبريل، أعلنت النرويج طرد 15 موظفًا في السفارة الروسية في أوسلو، بعد الاشتباه بممارستهم التجسس.