آشتياني: السلام والأمن المستدام في المنطقة أحد أهداف اجتماع موسكو

وأكد العميد آشتياني في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا: إن جهودنا وروسيا كانت لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا والتي كانت من بين أهداف هذا الاجتماع الرباعي، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في الحوار المباشر بين سوريا وتركيا كدولتين متجاورتين ومؤثرتين في المنطقة وتدعم الجهود المشتركة للبلدين.



وصرح وزير الدفاع أن الجمهورية الإسلامية، كدولة مؤثرة في المعادلات الإقليمية، عملت دائما بجد من أجل السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفا: إن مشاركة إيران في الاجتماع الرباعي في موسكو هو مثال ملموس لهذا الموضوع.



وقال إن محاربة الإرهاب بأشكاله المختلفة، مطلب كل دول المنطقة، ولن تتحقق هذه القضية إلا بالجهود المشتركة والتنسيق والتعاون لدول المنطقة.



وعلى صعيد متصل قال وزير الدفاع الإيراني خلال لقائه نظيره السوري: "كنا نتطلع إلى تقريب وجهات النظر السورية في محادثات موسكو الرباعية من نقطة يمكن أن تكون طريقا للمضي قدما وتثمر هذه المحادثات. "



واستعرض محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع الإيراني تفاصيل لقائه بنظيره السوري على هامش محادثات موسكو، وقال: كنا نتطلع إلى تقريب وجهات النظر السورية في محادثات موسكو من شيء يمكن أن يكون وسيلة للمضي قدمًا ودفع هذه المحادثات للوصول الى نتائج.



وأضاف: نؤمن بأن سوريا دولة مقتدرة وقوية، والآن تتمتع حكومة هذا البلد بسيادة كاملة على كل سوريا وبالطبع، يجب أن يساعد الآخرون أيضًا في تحقيق النتائج المرجوة.