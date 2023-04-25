فصائل فلسطينية تبارك العملية الفدائية في القدس المحتلة

وأُصيب 8 مستوطنين، أمس الاثنين، بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فلسطيني، في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة، فيما أعلن الاحتلال عن استشهاد المنفذ.



وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.



وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلقت النار على منفذ العملية واستشهد.



وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات إلى شارع يافا بالقدس المحتلة حيث موقع عملية الدهس، فيما زعم الاحتلال أن منفذ العملية من القدس المحتلة.



إلى ذلك علّق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على الحدث، جازما أنه عملية، إذ قال خلال كلمة له ألقاها في المدينة، بمناسبة ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى: "قبل دقائق قليلة، وليس بعيدًا عن هنا، جرت محاولة أخرى لقتل مواطِني إسرائيل".



وقال إن "هذه العملية، في هذا المكان، في هذه اللحظة، يذكّرنا أن أرض إسرائيل ودولة إسرائيل قد عانتا كثيرًا".



وأضاف أن هذه "العمليات تترافَق مع توقّع أنها تستطيع وستقوم باقتلاعنا من هنا، وإذا كان بإمكانهم قتلنا جميعًا، لفعلوا".



بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد البطل، حاتم أبو نجمة (39عاماً)، من بلدة بيت صفافا بالقدس، وأدت لعديد القتلى والإصابات الصهاينة.



وأكدت الحركة في بيان صحفي، مساء أمس الاثنين، أن هذه العملية هي رد طبيعي ومشروع انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى ودفاعا عن أبناء شعبنا وأسرانا الأحرار في وجه الاحتلال وتهديداته بحق قادة المقاومة.



ووجهت التعازي لعائلة الشهيد وعموم الأهالي في القدس العاصمة، مبينة أن العملية تبعث برسالة قوية إلى قادة كيان الاحتلال، أن المقاومة تفي بوعدها لضرب العدو وردعه عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.



من جانبها، باركت حركة "حماس"، عملية الدهس الفدائية في مدينة القدس، مؤكدة أنها تأتي ردًا على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك.



وقالت حماس في بيان صحفي، إن عملية الدهس البطولية في مدينة القدس تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى المبارك وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه.



وأضافت أن الاحتلال الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه واقتحاماته للمسجد الأقصى ولن ينعم بالأمن أو يمنح الاستقرار وشعبنا سيواصل ثورته ودفاعه عن الأقصى".



إلى ذلك، باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة، مؤكّدةً أنّها تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال، واقتحام مصلى باب الرحمة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتضييق على المسيحيين، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.